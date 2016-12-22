Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького объяснил свое поведение

Обвиняемый в избиении и убийстве блогера Станислава Думкина в Парке Горького Корней Макаров объяснил свой поступок тем, что «опасался нападения». Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Как рассказал обвиняемый, Думкин схватил его за горло, а Макаров оттолкнул его. Тот, по его словам, снова стал двигаться на него, и Макаров «понял, что сейчас он на меня нападет». «Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его», — объяснил Макаров.

По его словам, он «не целился», когда наносил удар. Он отрицает то, что сбежал с места происшествия. Макаров объяснил свой уход тем, что «не хотел продолжения конфликта».

В ночь на 13 августа в Парке Горького на 25-летнего петербургского блогера Станислава Думкина было совершено нападение. Он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

Весь инцидент, согласно записям камер видеонаблюдения, занял 11 секунд, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).

О том, что нападавшего зовут Корней Макаров, стало известно 27 августа. Он приходится сыном актеру телесериала «Интерны» Сергею Макарову. 29 августа Корней Макаров был задержан. На допрос Макаров явился добровольно, в сопровождении адвоката. Вину свою он не признал. Хамовнический суд Москвы постановил арестовать Макарова на полтора месяца — до 13 октября. Как рассказали РБК в суде, свидетели опознали Макарова как лицо, совершившее преступление.