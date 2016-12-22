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«Единая Россия» приостановила членство Умара Джабраилова
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«Единая Россия» приостановила членство Умара Джабраилова
Политика, 18:26
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«Единая Россия» приостановила членство Умара Джабраилова

«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова после инцидента в московском отеле Four Seasons. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

В соответствии с уставом партии в случае возбуждения в отношении члена партии уголовного дела его членство автоматически приостанавливается, пояснили в пресс-службе.

Джабраилова задержали в отеле Four Seasons в центре Москвы. По словам источника РБК, экс-сенатор стрелял в потолок в гостинице из наградного пистолета Ярыгина, подаренного ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Правоохранители задержали Джабраилова в его номере, где был найден белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. В потолке номера экс-сенатора полицейские обнаружили отверстия, предположительно, пулевые.

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Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город», где поместили в КПЗ, а затем отправили на следственные мероприятия в гостиницу, где произошел инцидент.

Умар Джабраилов является совладельцем девяти компаний, в числе которых «Инвестиционная компания «Аванти Стройгрупп», которой принадлежит жилой комплекс «Зиларт». Также Джабраилову принадлежат такие фирмы, как ООО «Аванти», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания», и другие. Экс-сенатор является почетным членом Российской академии художеств, меценатом и коллекционером. Он входит в попечительский совет Московского музея современного искусства.

Теги: «Единая Россия » , Умар Джабраилов , приостановка членства
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