Россия направила в МИД Украины ноту в связи с задержанием журналистки

Посольство России на Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания в Киеве сотрудницы «Первого канала» Анны Курбатовой и освобождению журналистки, сообщает «РИА Новости».

В среду «Первый канал» сообщил, что Курбатова была похищена неизвестными людьми, предположительно, сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Позднее украинская спецслужба подтвердила, что журналистку задержали ее сотрудники, отметив, что сделано это было в строгом соответствии с законом. По словам представителя СБУ, в ближайшее время Курбатова будет депортирована из страны.