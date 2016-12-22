В СБУ назвали «глупостью» данные о похищении журналистки «Первого канала»

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская назвала «глупостью» информацию о похищении журналистки «Первого канала», 29-летней уроженки Ставрополя Анны Курбатовой. «Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства», — сообщила РБК Гитлянская.

Ранее в пресс-службе «Первого канала» сообщили о похищении в Киеве журналистки Анны Курбатовой. По словам представителя пресс-службы, женщину посадили в машину в центре Киева и увезли в неизвестном направлении. В эфире «Первого канала» позднее заявили, что, по предварительной версии, Курбатову задержали возле ее дома работники СБУ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил РБК, что ничего не слышал о задержании российской журналистки. По его словам, СБУ могло задержать женщину «в законном порядке» или же у нее просто сел мобильный телефон. «Я не могу прокомментировать то, что она ранее появилась в базе сайта «Миротворец», — отметил Геращенко.