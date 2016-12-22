В Госдуме объяснили идею уважительных прогулов 1 сентября

В Госдуме считают, что инициатива признания похода на школьную линейку 1 сентября уважительной причиной для прогулов родителей, «следует традициям». Об этом РБК рассказал член думского комитета по труду и соцполитике Олег Шеин.

По его словам, идею о возможности пропускать работу ради школьной линейки ребенка «можно только приветствовать». «Лично я всецело за. Закон должен следовать за сложившейся традицией, в данном случае, давно уже стало традицией, что родители провожают детей в школу, и они не должны становиться заложниками «злого работодателя», — подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что если коллеги из Заксобрания Ленинградской области разработают и внесут в Госдуму такой законопроект, он может быть поддержан.

Как сообщало «РИА Новости», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил соответствующий запрос министру труда Максиму Топилину. По словам законодателя, школьные линейки 1 сентября проходят в рабочее время, но для родителей школьников участие в церемонии является «неотъемлемым атрибутом» празднования Дня знаний.

В качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте Петров также указал участие родителей в праздновании последнего звонка их детей. В ответ в Минтруде предложили решать вопрос в частном порядке при заключении коллективного договора. «Никаких законодательных препятствий этому нет», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.