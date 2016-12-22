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VEON договорилась о продаже 13 тыс. вышек в Пакистане за $940 тыс.
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VEON договорилась о продаже 13 тыс. вышек в Пакистане за $940 тыс.
Бизнес, 09:21
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VEON договорилась о продаже 13 тыс. вышек в Пакистане за $940 тыс.

VEON (бывший VimpelCom) и Global Telecom Holding (GTH) сообщили о продаже пакистанской Deodar, владеющей около 13 тыс. сотовых вышек в Пакистане, за примерно $940 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Покупателем выступает компания Tanzanite Tower, принадлежащая еdotco Group и пакистанской инвесткомпании Dawood Hercules. edotco Group уже принадлежат более 25 тыс. вышек в Малайзии (Axiata Group), Шри-Ланке, Бангладеш, Камбодже, Пакистане и Мьянме.

Соглашение о продаже Deodar подписала компания Jazz — «дочка» VEON и Global Telecom Holding. Покупатель — Tanzanite Tower Limited — принадлежит пакистанской инвестиционной компании Dawood Hercules и edotco Group.

Средства, полученные от сделки, будут использоваться в корпоративных целях Jazz, в том числе для погашения части задолженности компании. Стороны сообщают, что ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

«Эта сделка очень важна для VEON и GTH и дальнейшего исполнения стратегии VEON. Сделка станет началом долгосрочного партнерства с сильным контрагентом со значительным опытом управления в сфере телекоммуникационных вышек», — прокомментировал сделку исполнительный директор VEON Жан-Ив Шарлье.

О готовящейся сделке стало известно 29 августа, об этом написал Bloomberg. Тогда сообщалось, что примерная сумма сделки составит $1 млрд. Благодаря покупке сети телекоммуникационных вышек edotco Group станет их крупнейшим независимым оператором в Южной Азии, а Axiata сможет ускорить экспансию на иностранных рынках, говорил тогда источник Bloomberg.

В состав холдинга VEON входят компании, контролирующие телекоммуникационные активы в Италии и некоторых странах СНГ, Азии и Африки. В России в VEON входит сотовый оператор «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»).

Теги: «ВымпелКом» , VEON , телекоммуникационные вышки
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