«Яндекс» объяснил исчезновение острова Сахалин со своих карт

«Яндекс» объяснил техническим сбоем частичное прекращение отображения острова Сахалин на сервисе «Яндекс.Карты», об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

​«Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса», — заявил сотрудник пресс-службы «Яндекса» Дима Горчаков.

Он подчеркнул, что «Яндекс.Карты» обновляются почти каждый день. «Появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше одного миллиона», — заключил он.



Ранее во вторник, 29 августа, сервис «Яндекс.Карты» частично перестал отображать остров Сахалин. Его было видно на карте при приближении на 100 км, однако при изменении масштаба карты и отдалении на 300 км Сахалин исчезал. На максимальном отдалении — 3000 км — остров снова был виден.

На спутниковой и гибридной версиях сервиса «Яндекс.Карты» технического сбоя не наблюдалось.







