Съемки фильма о Цое продолжились без Серебренникова

Съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова начались несмотря на его арест, сообщает «Интерфакс».

​Как выяснило агентство, представители съемочной бригады не уточнили, кто руководит процессом съемок в отсутствие Серебренникова. ТАСС сообщает, что съемочная группа отказалась от комментариев, а журналистов попросили покинуть место съемок, сославшись на то, что работа над фильмом закрыта для посторонних.

Ранее сообщалось, что в пятницу 25 августа продюсер фильма «Лето», Илья Стюарт, заявил о грядущей заморозке съемочного процесса из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова. По его словам, работа остановится после того, как будут отсняты технические сцены, которые уже были согласованы с режиссером. Как заявил продюсер, подобное решение принято в связи с тем, что съемочная группа не может вести работу над фильмом без участия Серебренникова.

Режиссер Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, куда он приехал съемки фильма «Лето», посвященному певцу Виктору Цою. Режиссеру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Дело касается хищения средств в размере не менее 68 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа». Серебренников отрицает свою вину. Защита режиссера обжаловала решение суда.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссеру запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью кроме необходимости вызова экстренных служб. Разрешение на посещение театра суд оставил на усмотрение следствия.

О начале съемок фильма «Лето» Серебренников заявил 27 июля. По его словам, картина расскажет только о юности музыканта Виктора Цоя и не будет посвящена всему его жизненному пути.