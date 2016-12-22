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Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб.
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Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб.
Общество, 00:54
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Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб.

Родственникам мужчины, который погиб в результате пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону, выплатят 1,5 млн руб, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

В пресс-службе уточнили, что 1 млн руб. выплатит региональный бюджет, а еще 500 тыс. руб. — городской. «Тем временем продолжается выплата пострадавшим единовременной материальной помощи на неотложные нужды», — отмечается в сообщении. По 20 тыс. руб, которые выделил город, получили 499 человек, а областное пособие в размере 30 тыс. руб. выплатили 371 пострадавшему, уточнили в пресс-службе. Еще более 200 человек получили гуманитарную помощь.

В пунктах временного размещения находится 71 человек, 25 августа их начнут перемещать в одну из городских гостиниц. «Задача — переселить всех людей из пунктов временного размещения в гостиницу до конца этой недели», — приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Город на пепелище: как живет Ростов-на-Дону после пожара
Общество

Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону произошел 21 августа, общая площадь составила около 10 тыс. кв. м. Огонь тушили более суток 2 тыс. пожарных. Были привлечены 231 единиц техники, в том числе из соседних регионов, а также семь вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Вертолеты сбросили на горящие дома 915 т воды.

Региональный минздрав сообщал, что в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых доставили в больницу. Пострадавшими от пожара признали 602 человека.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
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Против ростовских чиновников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК (халатность) в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров, из-за чего погиб мужчина и был причинен крупный ущерб.

Ранее жители домов, которые пострадали от пожара, жаловались Василию Голубеву на то, что в районе, где позднее возник пожар, работали черные риелторы.

Теги: родственники , Пожар , Ростов-на-дону
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