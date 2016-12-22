СМИ узнали о новом запросе России в Интерпол на арест Браудера

Россия подала новую заявку в Интерпол на арест и экстрадицию финансиста Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.
В России Браудера обвинили в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве. В конце июня 2017 года три управления Федеральной налоговой службы, которые стали потерпевшими по делу о незаконном приобретении акций «Газпрома», подали к Браудеру гражданский иск на 3,5 млрд руб. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в 2004 году. Помимо преднамеренного банкротства и уклонения от уплаты налогов, Браудер по этому делу также обвиняется в банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций компании «Газпром».
Тверской суд Москвы в 2013 году заочно приговорил финансиста к девяти годам тюрьмы. Вскоре бизнесмена объявили в международный розыск. Однако Интерпол трижды отклонял запрос России на арест Браудера. В международном полицейском ведомстве считают, что «запрос имеет преимущественно политический характер».
Фонд Браудера Hermitage Capital Management с 1995 года по 2006 год был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на территории России. Браудеру был запрещен въезд в Россию в 2005 году. С 2010 года Браудер проводит расследование хищения налогов из бюджета России и факторах кончины юриста фонда Сергея Магнитского.