Посольство США в Москве пообещало в срок урезать штат по требованию МИДа

Американские диппредставительства в России сократят штат до 455 человек, как того требовал российский МИД, к 1 сентября, об этом рассказал посол США в Москве Джон Теффт, передает ТАСС.



«Да, мы планируем это сделать. Давайте не будем вдаваться в подробности о цифрах. Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США», — сказал посол.



При этом он отметил, что «есть также американцы, которые готовились к работе в России, учили русский язык, но теперь они не приедут сюда».



«Конечно, потеряет работу много российских сотрудников. Но мы выполняем требования российского правительства. Здесь работают люди, которых я знаю уже 20 лет и которые потеряют работу. Это кажется мне неправильным, но нам не оставили выбора», — отметил Теффт, добавив, что лично его эта ситуация очень огорчает.

До этого Теффт также заявлял о том, что посольство США в России «глубоко разочаровано».В конце июля МИД России предложил США до 1 сентября сократить число сотрудников посольства в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. При этом с 1 августа российская сторона лишила США возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице в Москве.

Комментируя свое решение, МИД России заявил, что если США в одностороннем порядке сократят число российских дипломатов в своей стране, Москва примет «зеркальные ответные меры».