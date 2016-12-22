МИД призвал США «не наводить тень на плетень» в ситуации с визами

МИД России призвал США «не наводить тень на плетень», объясняя приостановку выдачи неиммиграционных виз сокращением штата американского посольства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.



В МИДе заявили, что Вашингтон хочет «вызвать недовольство» россиян сложностями, которые возникли «якобы из-за сокращения» штата в американских представительствах. В ведомстве отметили, что на самом деле проблема в том, что визовые подразделения представительств США «недостаточно эффективно» работают. В ведомстве привели в пример работу 16 консульских сотрудников Италии, которые обработали в 2016 году 478 тыс. визовых запросов и пятерых испанских дипломатов, выписавших 877 тыс. виз. В министерстве отметили, что «больший штат консульств США смог «осилить» только 186 тыс. виз.

В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали США не использовать сокращение дипломатического персонала в России как предлог, чтобы добавить «раздражителей» в «непросто складывающиеся» отношения между Россией и США.

В понедельник, 21 августа, посольство США в России заявило, что приостановит выдачу виз российским гражданам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. Такое решение в дипломатическом ведомстве объяснили тем, что было сокращено число сотрудников.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в США предприняли еще одну попытку «вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти». По его словам, такой логикой руководствуются те, кто занимается организацией цветных революций.

МИД России в конце июля заявил, что американское посольство должно сократить своих сотрудников до 455 человек до 1 сентября. Кроме того, Министерство внутренних дел ограничило доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. МИД принял такие меры в качестве ответа на расширение санкций США, которые были одобрены конгрессом.