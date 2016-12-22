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Адвокат Серебренникова опроверг его отправку в СИЗО «Матросская тишина»
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Адвокат Серебренникова опроверг его отправку в СИЗО «Матросская тишина»
Дело Серебренникова, 22 авг, 19:38
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Адвокат Серебренникова опроверг его отправку в СИЗО «Матросская тишина»

Режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова увезли после допроса по поводу организации им мошенничества на 68 млн руб. в изолятор временного содержания (ИВС) №1 на Петровке, 38. Об этом сообщил РБК адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«ИВС №1», — пояснил Харитонов РБК местонахождение Серебренникова. В ИВС №1 ГУВД Москвы сказали РБК, что «не обладают информацией» о помещении Серебренникова в изолятор.

Ранее ТАСС приводил цитату Харитонова, в которой он говорил, что «сейчас его (Серебренникова) повезли в СИЗО-1. «Интерфакс» также сообщал, что подзащитного Харитонова «везут в следственный изолятор «Матросская тишина».

Серебренников не может находиться в «Матросской тишине», так как суд еще не избрал ему меру пресечения, пояснил РБК член президиума коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.​

Во вторник, 22 августа, Серебренникову предъявили обвинение в хищении более 68 млн руб. Деньги были выделены из госбюджета в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Свою вину на допросе Серебренников не признал.

Режиссера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позже его доставили для допроса в центральный аппарат СКР в Москве.

По мнению следствия, сотрудники «Седьмой студии», которую создал Серебренников, мошенническим способом вывели и обналичили выделенные на поддержку современного искусства 200 млн руб. 23 мая в «Гоголь-центре» и дома у Серебренникова прошли обыски, а за день до этого режиссера задержали.

В «деле Серебренникова» также фигурируют бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

Теги: СИЗО , «Матросская тишина» , изолятор , Кирилл Серебренников
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