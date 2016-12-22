Кудрин назвал арест Серебренникова до суда «избыточной мерой»

Арест [до суда] режиссера Кирилла Серебренникова — явно избыточная мера, особенно после слов президента [России, Владимира Путина] о чрезмерности арестов предпринимателей. Об этом заявил на своей странице в Twitter председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

На совещании по инвестиционным проектам на Дальнем Востоке, которое прошло 3 августа, Владимир Путин заявил, что предпринимателей нужно освобождать из-под ареста, если против них не ведутся активные следственные действия. Также он поручил снизить до 30% число внеплановых проверок бизнесменов.

Следственный комитет сообщил о задержании художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова ​в Санкт-Петербурге 22 августа. СК подозревает его в организации хищения более 68 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Его задержали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным источника РБК в центральном аппарате СКР, задержанного доставили в СКР в Москве. Допрос режиссера начнется, после того как его задержание оформят процессуально.

Первый заместитель худрука «Гоголь-центра» Алексей Кабешев заявил РБК, что в театре недавно узнали о задержании Серебренникова. Он воздержался от дальнейших комментариев.

Глава комиссии Союза по правам человека (СПЧ) по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе также считает «излишней мерой» задержание Серебренникова. По его словам, в России «не принято задерживать людей» по экономическим преступлениям.