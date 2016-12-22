В Китае начал работать первый интернет-суд

В китайском городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян открылся первый в стране суд, специализирующийся на делах, связанных с интернетом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

По данным телеканала, решение о создании суда было принято во время ​36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по углублению реформ. Суд будет заниматься рассмотрением дел, связанных со случаями мошенничества в онлайн-торговле, дел о заключенных онлайн долговых контрактах, а также дела о нарушении авторских прав в интернете.

Подача иска, возбуждение дела и другие судебные процедуры будут производиться через сайт суда. Слушания и объявления приговора будут осуществляться через видеотрансляцию.

​Как сообщает агентство «Синьхуа», Законодательное собрание Ханчжоу утвердило председателя суда, его заместителей и рядовых судей.

В Ханчжоу расположены штаб-квартиры многих интернет-компаний Китая, включая Alibaba.

По состоянию на конец июня в Китае насчитывалось 751 млн пользователей интернета и 724 млн пользователей мобильных телефонов и смартфонов, передает агентство со ссылкой на данные правительственного Центра информации о сети интернет.