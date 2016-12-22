Кремль прокомментировал идею Кадырова уйти охранять мечеть в Иерусалиме

Заявление от главы Чечни Рамзана Кадырова об уходе с должности главы Чечни, чтобы защищать исламскую святыню мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, в Кремль не поступало. В администрации президента не расценивают сказанные им слова как формальное заявление об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, написал ли Кадыров заявление об отставке, передает корреспондент РБК.

«Не поступало. Вряд ли это следует расценивать как какое-то заявление о смене работы. Это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды», — сказал Песков.



В четверг, 27 июля, Кадыров в своем канале в Telegram написал, что готов отказаться от поста главы Чечни, чтобы пойти служить «в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места [Аль-Аксы]». Глава Чечни также высказал мнение, что для того, чтобы избежать конфликтов на Храмовой горе, необходимо передать Иордании права на священную для мусульман мечеть.

Ситуация вокруг Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, где расположены мусульманские и иудаистские святыни​, обострилась 14 июля, когда трое палестинцев убили двух израильских полицейских, которые патрулировали Храмовую гору. После этого правоохранительные органы Израиля усилили меры безопасности в Старом городе и поставили металлодетекторы на входе к Храмовой горе. Кроме того, они запретили посещать исламскую святыню мужчинам старше 50 лет. Принятые меры привели к столкновениями между мусульманами и сотрудниками израильских правоохранительных органов.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что замораживает все контакты с Израилем, пока с Храмовой горы не будут убраны металлодетекторы. Во вторник, 25 июля, израильские власти приняли решение их убрать.

Мечеть Аль-Акса была построена в 705 году н.э. и является третьей исламской святыней после мечети аль-Харам в Мекке, где находится Кааба, и мечети Пророка в Медине.