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Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare
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Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare
Политика, 14:07
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Сенат США проголосовал против частичного отказа от Obamacare

Верхняя палата конгресса США проголосовала против плана по частичному отказу от положений реформы здравоохранения Obamacare, разработанной администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы, сообщает Associated Press.

В ходе голосования 49 сенаторов поддержали отмену положений, а 51 выступил против.

Исход голосования решили голоса трех республиканцев — Джона Маккейна, Лизы Мурковски и Сюзан Коллинз, которые не поддержали однопартийцев, а присоединились к демократам и проголосовали против частичной отмены реформы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил разочарование результатами голосования. В его предвыборной программе отмена реформы Obamacare была одним из ключевых пунктов.

«Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ. Как я говорил с самого начала, сначала подорвите Obamacare, а потом решайте. Смотрите!» — написал он.

Ранее в сенате прошло голосование по законопроекту о медицинском страховании, разработанному республиканцами. Документ не был принят. В его поддержку проголосовали 34 сенатора, против — 57.

С начала лета сенат рассматривал два предложения по реформе здравоохранения. В одном предусмотрена отмена Obamacare и замена другой программой. Второе предполагает постепенную отмену положений программы в течение двух лет.

Реформу здравоохранения, получившую в народе название Obamacare, провели в США в 2010 году. Под угрозой штрафов частных лиц и компании обязали покупать медицинскую страховку, были повышены налоги на здравоохранение, также программа предусматривает расширенную страховую поддержку малоимущим.

Планировалось, что реализация реформы приведет к снижению страховых взносов, однако этого не произошло.

По данным опроса Gallup, проведенного в сентябре 2016 года, 51% жителей США не поддерживали закон Обамы. Положительный эффект от реформы заметили только 18%, а 29% респондентов сочли, что Obamacare им навредила. В то же время данные отчета аналитического центра Фонда семьи Кайзеров говорят о том, что большая часть американцев не готова к немедленной отмене Obamacare. Этого хотели бы только 20% опрошенных.

Теги: голосование , Сенат США , Obamacare , Дональд Трамп
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