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Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
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Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
Общество, 17:34
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Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию

Европейский университет в Санкт-Петербурге направил в Рособрнадзор заявление об аннулировании текущей образовательной лицензии. Об этом говорится на сайте университета.

Как пояснила РБК пресс-секретарь Европейского университета Алла Самолетова, аннулирование текущей образовательной лицензии позволит вузу быстрее подать документы на новую лицензию для того, чтобы «успеть начать новый учебный год в срок».

«Мы не видим смысла в продолжении судебных тяжб, поэтому, не дожидаясь арбитражного суда, мы решили обратиться в Рособрнадзор», — сказала Самолетова. По ее словам, пакет документов для оформления новой образовательной лицензии уже подготовлен университетом.

Арбитражный ​суд Санкт-Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета в конце марта 2017 года. Вуз обжаловал решение в апелляционной инстанции, однако 13 июля Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части оспариваемых университетом нарушений.

30 марта ректор вуза Олег Хархордин в интервью РБК рассказал, что руководство вуза намерено обратиться в Рособрнадзор за новой лицензией на образовательную деятельность. П​о его словам, «то, что [новая лицензия] будет, — это 100%». «Мы проходили эту процедуру много раз. И пройдем еще раз», — пояснил тогда Хархордин.

Проблемы у вуза начались в июле 2016 года после обращения в Генпрокуратуру Виталия Милонова, занимавшего в то время пост депутата петербургского заксобрания. Он пожаловался на отсутствие в университете медпункта, незаконные перепланировки в здании, а также на то, что студенты якобы получают стипендию в конвертах в валюте. В университете назвали эти сведения ложными.

Теги: лицензия , Рособрнадзор , Европейский университет
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