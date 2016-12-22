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Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России
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Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России
Война санкций, 02:42
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Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о «жестких» санкциях, направленных против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом, как пишет Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, где, по ее словам, уже изучают документ о новых ограничениях.

«Президент поддерживает жесткие санкции в отношении Северной Кореи, Ирана и России», — цитирует ее агентство. В это время Белый дом, как пояснила Сандерс, «изучает» одобренный палатой представителей конгресса США законопроект и «ожидает окончательного пакета законодательных актов для офиса президента».

Ранее, 25 июля, законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР был одобрен «подавляющим» большинством голосов в палате представителей США. За него, как уточнял Reuters, проголосовали 388 членов палаты конгресса, против высказались только два. В Белом доме при этом тогда заявляли, что Трамп еще не решил, будет ли он подписывать эту меру.

Согласно документу, в частности, должны быть ужесточены ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Прежде подобные санкции действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» или ЛУКОЙЛа. Сейчас же их предложили распространить на все проекты, в которых одна из этих пяти компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» — от 33%.

Помимо этого новые санкции предполагают ограничение сделок с участием российских военных учреждений и специальных структур в сфере трубопроводного экспорта энергоресурсов. К числу таких санкций относится запрет на доступ к кредитам или гарантиям америкаского Экспортно-импортного банка, оказывающего поддержку экспортерам США. Помимо этого ограничения, согласно новому законопроекту, затронут кредиты от американских финансовых организаций. Также запрет будет введен на получение госконтрактов.

Теги: Белый дом , Дональд Трамп
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