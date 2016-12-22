Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки

Посольство России в Турции разрешило проблему с вылетом задержанной с матерью в этой стране шестилетней девочки: она вернется в Россию 26 июля, заявила пресс-атташе посольства Ирина Касимова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщила агентству Касимова, технические проблемы, связанные с ограничениями на вылет из Турции ранее задержанной с матерью на турецко-сирийской границе девочки решены. По словам пресс-атташе, «завтра в первой половине дня отец с дочерью намерены вылететь». Касимова подчеркнула, что препятствия к отбытию в Россию ребенка с отцом устранены благодаря скоординированным усилиям посольства и российских консульств в Стамбуле и Анталье. «В Стамбуле на постоянной основе с Сергеем Ухановым [отец девочки] находился представитель генконсульства», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 24 июля шестилетнюю девочку, задержанную в Турции, вернули отцу при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова, а также депутата Госдумы Адама Делимханова и представителя главы Чеченской Республики в Турции Айхана Эргувена Сейфеттина. О том, что девочка возвращена, Рамзан Кадыров написал в своем Instagram.

О задержании Светланы Ухановой вместе с двумя дочерьми и гражданским мужем Евгением Кочаари в Турции стало известно 14 июля. По информации российского диппредставительства в стране, российские граждане были направлены в миграционный центр при попытке незаконного пересечения границы Турции и Сирии в провинции Хатай. По словам свекра Ухановой, она поехала в Турцию с гражданским мужем и детьми в июне на отдых.

Бывший муж Светланы Ухановой Сергей Уханов 18 июля обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в возвращении детей, так как бывшая жена не хочет ни возвращаться в Россию, ни вернуть детей. Причиной обращения к Кадырову россиянин назвал то, что турецкий МИД ни на его просьбы, ни на запросы российских дипломатов не откликнулся. Кадыров пообещал Сергею Уханову помощь и выразил обеспокоенность тем, что дети находятся с людьми, пытающимися примкнуть к «Иблисскому [Исламскому] государству» (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК).