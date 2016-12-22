Совфед попросил Путина ввести санкции против Польши

Совет Федерации попросил президента Владимира Путина дать поручение профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши в ответ на решение Варшавы снести памятники советским воинам. Соответствующее обращение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого сенаторы предлагают ввести санкции в отношении польских депутатов, инициировавших закон от 1 апреля 2016 года «о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц».

Ранее о том, что в Совфеде рассматривают возможность введения санкций против Польши, РБК сообщил сенатор Франц Клинцевич. Он отметил, что, «многие сенаторы, в том числе я, говорили, что должен быть жесткий ответ на то, что делает Польша».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 19 июля сообщила, что Совет Федерации готовит «ответные меры» на решение Варшавы о сносе советских памятников.

Польский сейм 22 июня принял поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», которые позволяют муниципальным властям принимать решения о сносе «коммунистических» памятников. В редакции 2016 года документ не предусматривал демонтажа мемориальных табличек и памятников.

Российский МИД назвал принятие данных поправок «позорным глумлением» над памятью погибших при освобождении Польши в 1944–1945 годах советских солдат и офицеров. Польское Министерство иностранных дел ответило, что закон не распространяется на памятники, установленные на кладбищах. При этом мемориалы, которые находятся вне захоронений, попадают под действие этой нормы.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон 17 июля. На следующий день российский МИД назвал это «возмутительной провокацией» и пригрозил «последствиями». Ведомство пояснило, что одобренные поправки в закон являются нарушением двусторонних договоренностей между Москвой и Варшавой 1992–1994 годов.

Со своей стороны, Государственная дума попросила европейские парламенты и парламентские структуры осудить снос советских памятников в Польше.

Во время освобождения Польши в 1944–1945 годах от гитлеровских войск и сателлитов нацистской Германии погибло более 600 тыс. советских солдат и офицеров.