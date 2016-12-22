Сирийская армия подошла к реке Евфрат

Сирийская армия достигла берега реки Евфрат и продолжает наступление на позиции боевиков «Исламского государства» в провинции Ракка. Об этом сообщает ливанское агентство Al Masdar.



Как отмечает агентство, правительственным войскам удалось захватить деревни Дахиль и Эс-Сабхи, а также юго-восточное предместье Ракки. После освобождения этих населенных пунктов, сирийские военные смогут продвинуться к реке Евфрат и к городу Дейр-эз-Зор, который находится на правом берегу реки. Этот город является последним крупным населенным пунктом, который удерживают боевики ИГ.



Как сообщалось 16 июля, правительственные войска отбили у ИГ несколько нефтяных месторождений в провинции Хомс и подошли к городу Аль-Сухна, который занят боевиками. В случае, если сирийская армия займет этот город, ей откроется дорога к Дейр-эз-Зору.

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГ Бретт Макгурк сообщал 20 июля, что город Ракка был освобожден от террористов «Исламского государства» на 30%. По его словам, боевики окружены и находятся в осаде. Он отметил, что на них ведется наступление по четырем направлениям.

В свою очередь командующий коалиционными силами на севере Сирии, генерал Джозеф Фотел сказал, что Ракка может быть освобождена через несколько месяцев. Он рассказал, что террористы находятся на хорошо укрепленных позициях, и курдские формирования испытывают затруднения во время наступления на них.