Сирийская армия подошла к реке Евфрат

Сирийская армия достигла берега реки Евфрат и продолжает наступление на позиции боевиков «Исламского государства» в провинции Ракка. Об этом сообщает ливанское агентство Al Masdar.
Как отмечает агентство, правительственным войскам удалось захватить деревни Дахиль и Эс-Сабхи, а также юго-восточное предместье Ракки. После освобождения этих населенных пунктов, сирийские военные смогут продвинуться к реке Евфрат и к городу Дейр-эз-Зор, который находится на правом берегу реки. Этот город является последним крупным населенным пунктом, который удерживают боевики ИГ.
Как сообщалось 16 июля, правительственные войска отбили у ИГ несколько нефтяных месторождений в провинции Хомс и подошли к городу Аль-Сухна, который занят боевиками. В случае, если сирийская армия займет этот город, ей откроется дорога к Дейр-эз-Зору.
Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГ Бретт Макгурк сообщал 20 июля, что город Ракка был освобожден от террористов «Исламского государства» на 30%. По его словам, боевики окружены и находятся в осаде. Он отметил, что на них ведется наступление по четырем направлениям.В свою очередь командующий коалиционными силами на севере Сирии, генерал Джозеф Фотел сказал, что Ракка может быть освобождена через несколько месяцев. Он рассказал, что террористы находятся на хорошо укрепленных позициях, и курдские формирования испытывают затруднения во время наступления на них.