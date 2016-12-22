На Украине заявили о задержании трех граждан России

В Сумской области Украины задержали трех граждан России. В Киеве утверждают, что они незаконно пересекли государственную границу

Пограничная служба Украины задержала трех граждан России в Сумской области, незаконно перешедших границу вне установленных пунктов пропуска, говорится в сообщении ведомства.

Как говорится в сообщении, украинские пограничники задержали трех российских граждан — двух мужчин и одного подростка — в 100 метрах от линии российско-украинской границы близ населенного пункта Рясне Краснопольского района Сумской области. Все трое «незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке».

Как сообщает погранслужба Украины, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний российский паспорт паспорт. 15-летний подросток при себе документов, удостоверяющих личность, не имел.

За незаконное пересечение границы Украины на 27-летнего гражданина России составлены материалы по административному правонарушению, 39-летний мужчина арестован на трое суток, а 15-летний подросток будет передан службе по делам детей Краснопольской райадминистрации для принятия предусмотренных законодательством мер.

Ранее сообщалось, что 30 июня украинские пограничники задержали двух сотрудников погранслужбы ФСБ России близ российско-украинской границы в Крыму. В ФСБ подтвердили эту информацию и объяснили, что пограничники «заблудились» во время учений. Апелляционный суд Херсонской области арестовал российских пограничников на 15 суток.