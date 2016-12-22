Алексеева объяснила просьбу президенту помиловать экс-сенатора Изместьева

​Правозащитница Людмила Алексеева заявила РБК, что попросила президента России Владимира Путина помиловать осужденного на пожизненный срок экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, потому что уверена в его невиновности.

«Я убеждена, что он невиновен. Я много лет занимаюсь этим делом, я добивалась пересмотра судебного решения, но это «дохлое дело». С моей точки зрения, он невиновен. Единственный путь помочь этому человеку, чтобы президент его помиловал. Его судьба меня очень волнует. Это очень личная просьба», — пояснила Алексеева. По ее словам, с Изместьевым она не знакома. «Я его никогда не видела. Я просто знаю многих людей и в Башкирии, и в Москве, которым он очень помогал», — добавила Алексеева.

Как сообщал РБК в четверг, 20 июля, Алексеева рассказала во время заседания Совета при президенте России по правам человека о том, что она попросила Путина в день своего рождения, который празднуется сегодня, освободить Изместьева. Правозащитница отметила, что Путин пообещал выполнить ее просьбу.



Российский президент 20 июля лично приехал поздравить Алексееву с 90-летием в ее квартиру. Путин подарил правозащитнице цветы и гравюру с изображением крымского города Евпатории. Также он поблагодарил ее за то, что она занималась всю свою жизнь «главным». Сама Алексеева предложила Путину шампанское и выпечку.

Факт того, что правозащитница попросила Путина помиловать бывшего сенатора Башкирии, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин сказал, что освобождение Изместьева «возможно», но на него потребуется время, уточнил пресс-секретарь.



Алексеева занимает должность главы Московской Хельсинкской группы, которая является старейшей действующей правозащитной организацией. Кроме того, правозащитница является членом Совета при президенте России по правам человека.



Изместьев занимал пост сенатора от Башкирии с 2001 года по 2006 год. В январе 2007 года он был задержан в аэропорту Бишкека и доставлен в Москву по обвинению в организации убийств и терактов, а также в руководстве преступной группировкой. Также его обвиняли в покушении на сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала и в убийстве бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной. В результате в 2010 году Мосгорсуд приговорил Изместьева к пожизненному лишению свободы.