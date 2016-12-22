Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,40 58,91 EUR Нал. 68,92 68,15 USD Бирж. 58,98 -0,02 EUR Бирж. 68,63 +0,71 USD ЦБ. 59,08 -0,16 EUR ЦБ. 68,00 -0,27 EUR/USD 1,16 +0,01 ММВБ 1944,04 -0,40% РТС 1037,50 -0,54% Brent 49,40 -0,34% DJIA 21594,96 -0,21% Nasdaq 6385,49 +0,01% FTSE 7487,87 +0,77%
Алексеева объяснила просьбу президенту помиловать экс-сенатора Изместьева
Лента новостей
Актера Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 18:53, Общество Спецслужбы США закрыли в дарквебе площадку с 200 тыс. пользователей 18:48, Общество Власти Кувейта дали послу Ирана 48 часов на отъезд из страны 18:47, Политика Еврокомиссия решила не запрещать бельгийский картофель фри 18:41, Политика Obamacare без рецепта: почему Трамп не может отменить реформу Обамы 18:40, Мнение Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов 18:37, Политика Послу России в США нашли должность в Совете Федерации 18:25, Политика В «Роснефти» прокомментировали штраф ExxonMobil за нарушение санкций 18:11, Политика «Яндекс» рассказал о росте популярности рэпа в России в два раза 18:02, Технологии и медиа СМИ узнали о попадании молнии в летевший из Стамбула в Москву самолет 17:59, Общество Путин рассказал о духовном каркасе России 17:47, Общество Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб. 17:42, Политика Минкультуры научилось различать современное и актуальное искусство 17:38, Общество В санатории в Бердянске отравились 246 детей 17:36, Общество Алексеева объяснила просьбу президенту помиловать экс-сенатора Изместьева 17:32, Политика В Чечне за полгода ликвидировали 16 боевиков 17:26, Общество «Открытая Россия» обжаловала признание нежелательной организацией 17:23, Общество Цена барреля Brent впервые за полтора месяца поднялась выше $50 17:16, Экономика МЧС объяснило выемку документов в центральном аппарате ведомства 17:13, Общество Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью» 17:00, Бизнес РФС наказал «Спартак» за расистские кричалки болельщиков 17:00, Спорт ФССП опровергла данные об 1 трлн руб. безнадежных долгов 16:57, Финансы Против и.о. ректора университета им. Герцена завели дело о коррупции 16:53, Общество Кремль объяснил обещание Путина Алексеевой помиловать сенатора-«душегуба» 16:51, Политика Видеоблогер обвинил YouTube в сотрудничестве с Кремлем 16:48, Общество Додон назвал «двойными стандартами» запрет Кишинева на визиты Рогозина 16:46, Политика Минобороны назвало оценки «Яблока» о затратах в Сирии «взятыми с потолка» 16:41, Политика Падающий спрос: почему автотранспорт будет потреблять все меньше топлива 16:32, Мнение
Алексеева объяснила просьбу президенту помиловать экс-сенатора Изместьева
Политика, 17:32
0
Алексеева объяснила просьбу президенту помиловать экс-сенатора Изместьева

​Правозащитница Людмила Алексеева заявила РБК, что попросила президента России Владимира Путина помиловать осужденного на пожизненный срок экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, потому что уверена в его невиновности.

«Я убеждена, что он невиновен. Я много лет занимаюсь этим делом, я добивалась пересмотра судебного решения, но это «дохлое дело». С моей точки зрения, он невиновен. Единственный путь помочь этому человеку, чтобы президент его помиловал. Его судьба меня очень волнует. Это очень личная просьба», — пояснила Алексеева. По ее словам, с Изместьевым она не знакома. «Я его никогда не видела. Я просто знаю многих людей и в Башкирии, и в Москве, которым он очень помогал», — добавила Алексеева.

Как сообщал РБК в четверг, 20 июля, Алексеева рассказала во время заседания Совета при президенте России по правам человека о том, что она попросила Путина в день своего рождения, который празднуется сегодня, освободить Изместьева. Правозащитница отметила, что Путин пообещал выполнить ее просьбу.

Российский президент 20 июля лично приехал поздравить Алексееву с 90-летием в ее квартиру. Путин подарил правозащитнице цветы и гравюру с изображением крымского города Евпатории. Также он поблагодарил ее за то, что она занималась всю свою жизнь «главным». Сама Алексеева предложила Путину шампанское и выпечку.

Факт того, что правозащитница попросила Путина помиловать бывшего сенатора Башкирии, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин сказал, что освобождение Изместьева «возможно», но на него потребуется время, уточнил пресс-секретарь.

Алексеева занимает должность главы Московской Хельсинкской группы, которая является старейшей действующей правозащитной организацией. Кроме того, правозащитница является членом Совета при президенте России по правам человека.

Изместьев занимал пост сенатора от Башкирии с 2001 года по 2006 год. В январе 2007 года он был задержан в аэропорту Бишкека и доставлен в Москву по обвинению в организации убийств и терактов, а также в руководстве преступной группировкой. Также его обвиняли в покушении на сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала и в убийстве бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной. В результате в 2010 году Мосгорсуд приговорил Изместьева к пожизненному лишению свободы.

Теги: Владимир Путин , помилование , Людмила Алексеева , Игорь Изместьев
Главное
Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью» Бизнес
Материалы по теме
Кремль объяснил обещание Путина Алексеевой помиловать сенатора-«душегуба» Политика
Алексеева рассказала об обещании Путина помиловать сенатора-«душегуба» Политика
Путин поздравил правозащитницу Алексееву гравюрой с изображением Крыма Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку