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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Трампом темы усыновления на G20
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Трампом темы усыновления на G20
Политика, 13:12
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Трампом темы усыновления на G20

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время ужина на саммите G20 в Гамбурге обсуждали тему усыновления. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Могу подтвердить, действительно, эта тема затрагивалась. Больше ничего сказать не могу», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что никакой «второй секретной встречи» между Трампом и Путиным не было. «Я вчера уже об этом говорил. Секретной второй встречи не было», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Об отдельном разговоре Путина и Трампа, о котором ничего не было известно, сообщало 19 июля агентство Reuters. По данным агентства, российский и американский лидеры общались около часа, и на встрече кроме двух президентов был переводчик Путина.

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В четверг, 20 июля, Трамп в интервью The New York Times сказал, что встреча с российским президентом продлилась около 15 минут во время ужина на саммите G20. По словам американского лидера, он и Путин в основном шутили, говорили «о разных вещах» и поднимали тему усыновления. Трамп охарактеризовал эту встречу как «интересную».

Американский лидер заметил, что с Путиным он встретился, когда шел поздороваться со своей женой Меланией, которая сидела на другом конце стола. «Время шло к десерту. Я пошел просто, чтобы поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным», — рассказал американский президент.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «нелепо» называть встречу Путина и Трампа тайной, когда на ужине присутствовали более 40 человек. Песков также подтвердил в среду, 19 июля, что тайных встреч между двумя лидерами не было. По его словам, была одна «согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча», а затем на полях саммита лидеры США и России «неоднократно» обменивались мнениями.

Теги: Владимир Путин , Кремль , Дмитрий Песков , саммит G20 , Дональд Трамп
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