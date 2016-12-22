В Кремле ответили о возможности экстрадиции в Россию блогера Лапшина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность экстрадиции в Россию блогера Александра Лапшина, осужденного в Баку, — «не тема Кремля». Об этом Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.
Бакинский суд признал Александра Лапшина, побывавшего в Нагорном Карабахе без разрешения азербайджанских властей, виновным в незаконном пересечении границы. При этом адвокат осужденного Эдуард Чернин заявил ТАСС, что защита не исключает экстрадицию Лапшина в Россию, Израиль или Украину, «гражданином которых он является».
«Нет, это не тема Кремля», — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на экстрадиции.
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы сегодня, 20 июля. Блогера признали виновным в незаконном пересечении границы из-за посещения территории Нагорного Карабаха без разрешения азербайджанских властей. Прокурор требовал назначить Лапшину наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, однако, по данным Trend.az, суд счел недоказанным обвинение в совершении Лапшиным публичных призывов к нарушению территориальной целостности страны.
В своем последнем слове Лапшин выразил сожаление в связи с несанкционированным посещением Нагорного Карабаха. Как сообщил ТАСС его адвокат Чернин, Лапшин может быть экстрадирован, если Россия, Израиль или Украина обратятся в Баку с этой просьбой и если Лапшин сам захочет быть экстрадированным. «Но пока никаких конкретных планов на этот счет нет», — пояснил адвокат.