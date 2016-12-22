Госдума попросила парламенты Европы осудить снос памятников СССР в Польше

Госдума попросила европейские парламенты и европейские парламентские институты осудить снос советских памятников в Польше. Соответствующее обращение было принято на пленарном заседании в среду, 19 июля, передает корреспондент РБК.

Текст обращения был подготовлен и внесен лидерами всех четырех думских фракций, за него проголосовали 424 парламентария.

Депутаты призвали европейские парламенты «решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции». Они также попросили их предпринять все меры, чтобы не допустить сноса памятников советским воинам в Польше.

По мнению Госдумы, принятое в Польше решение о сносе памятников и мемориалов в честь солдат Красной армии — это проявление «крайне опасных националистических и реваншистских настроений». Оно «потворствует преступной «логике» героизации нацизма», отмечается в документе.

«Там, где в качестве примера для подражания навязываются бандеровцы и «лесные братья», возникает питательная среда для терроризма, межнациональной и межрелигиозной вражды», — также говорится в принятом обращении.

Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (фракция ЛДПР), обращение Госдумы было принято синхронно с обращением израильского Кнессета под названием «Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне».