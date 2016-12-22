В Омске судью в отставке заподозрили в махинациях с материнским капиталом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом в отношении отставного судьи Ленинского суда города Омска Натальи Вовченко. Об сообщает пресс-служба СКР.
Вовченко подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере).
Согласно данным СК, Вовченко в 2011–2012 годах предоставила в Пенсионный фонд ложную информацию о направлении выделенных ей денег из материнского (семейного) капитала на покупку квартиры. Она провела несколько фиктивных сделок купли-продажи жилья, которым владел ее сын. Подозреваемая незаконно воспользовалась правом распоряжения соцвыплатой. Сумма ущерба составила около 350 тыс. руб.
Согласно данным портала «Омск здесь», Вовченко ушла в отставку в октябре 2014 года, а через полгода Александр Бастрыкин обратился в областную квалификационную коллегию (ККС), которая и дала согласие на возбуждение уголовного дела против Вовченко. Женщина подавала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России, но ее не удовлетворили.
Жалобу должны были рассмотреть в ноябре 2016 года, однако тогда бывшая судья просила отложить заседание до января из-за болезни. Во второй раз она тоже не пришла на заседание, но уже из-за болезни дочери.