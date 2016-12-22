Роскомнадзор рассказал об акции активистов «Левого блока» у своего здания

Утром, еще до начала рабочего дня, около пяти человек, скрывающих свои лица, появились перед входом в здание Роскомнадзора, рассказал РБК пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«На улице они сожгли один файер. При появлении охраны здания очень быстро бросились врассыпную. На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак», — сказал Ампелонский.

На сайте движения «Левый блок», в свою очередь, сообщается, что его активисты заблокировали двери Роскомнадзора велосипедными замками и повесили на них символическую заглушку, которая появляется на заблокированных ведомством сайтах. «Ошибка 451 работает против своих создателей!» — говорится в сообщении на сайте «Левого блока».

Акция у дверей Роскомнадзора, как говорится на сайте «Левого блока», приурочена к рассмотрению Госдумой законопроекта о регулировании мессенджеров и соцсетей. Также «Левый блок» заявил о том, что его активисты разбросали у входа листовки, в которых призывали выйти желающих на «Марш за свободный интернет» на Страстном бульваре.

Видео: Left Block

Госдума 18 июля рекомендовала принять в первом чтении законопроект депутатов-единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских о борьбе с ложными данными в соцсетях. Он был анонсирован в середине июня. Ответственными за модерирование «ложных данных», согласно законопроекту, должны стать «операторы соцсетей» с аудиторией более 2 млн человек. Под определение фактически попадают WhatsApp, Viber и Telegram, хотя Боярский и утверждал, что закон коснется только социальных сетей. За «ложные данные» «операторы соцсетей» могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн руб. (физические лица) и до 50 млн руб. (юридические лица).