Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников

Россия готовит ответные меры на решение польских властей о сносе советских памятников в рамках внесения изменений в закон о запрете пропаганды коммунизма. Об этом заявила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».
«Может быть, запросить МИД, они готовят, я знаю, меры, соответствующие сложившейся ситуации, с тем, чтобы они нас проинформировали, [какие] ответные меры», — заявила Матвиенко. Она также добавила, что Россия должна адекватно отреагировать «не просто нашими заявлениями, нашими возмущениями, нужны и соответствующие меры».
Сейм Польши 22 июня принял закон о сносе коммунистических памятников. МИД России назвал это «позорным глумлением» над памятью погибших советских солдат.
Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные парламентариями поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».
Российский МИД пригрозил Варшаве «последствиями». В ведомстве отмечали, что в Польше осознают «оскорбление... российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в СССР», но все равно «сознательно идут на эту возмутительную провокацию».