Оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2» превышает 5,7 млрд руб. в год

Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 33% на российскую сталь

Деньги из «лобного места»: экономика скандального шоу «Дом-2»

В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля

Совет судей определил стоимость свадьбы дочери судьи на Кубани

Эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед

ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд

Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников

Курс евро на 20 июля

EUR ЦБ: 68,28 (-0,12)

Курс доллара на 20 июля

USD ЦБ: 59,24 (-0,13)

Госдума приняла закон о курортном сборе в туристических регионах России

Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии

Госдума одобрила надзор за ранее осужденными наркоманами

Разработчик Sukhoi Superjet получит кредит на самолеты для «Аэрофлота»

Владелец «Билайна» объявил о запуске мессенджера

«Советский спорт» объяснил невыход газеты в Москве

Россия увеличила вложения в госдолг США до уровня 2014 года

Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm

«Милан» предложил за футболиста «Реала» €85 млн

Преемница Macarena побила мировой рекорд по числу прослушиваний

Transparency сообщила о задержании главы своего сибирского отделения

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции подал в отставку

Лайфхак: Как избежать обмана при платежах и денежных переводах в Интернет

Госдума упростила получение украинцами гражданства России

Кончаловский назвал сроки запуска сети фастфуда «Едим как дома»

СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады

Владелец трети эвакуаторов в Москве предупредил кредиторов о банкротстве

Мэр Омска Двораковский подал в отставку

ФНС разместит на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний

Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие