МИД Украины пообещал не допустить в Донбассе «абхазский сценарий»

Власти Украины не допустят повторения в Донбассе «абхазского сценария». Так на своей странице в Twitter на сообщение о создании Малороссии отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин, находящийся с визитом в Грузии, обвинил Кремль в попытке «разыграть абхазский сценарий в Донбассе». «Мы с партнерами не дадим этого сделать», — подчеркнул он.

Руководство ДНР, объявившее о создании Малороссии, он назвал «марионетками». «Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина Малороссию», — написал он.

О создании федеративного государства Малороссия 18 июля объявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. По его словам, в состав Малороссии должны со временем войти все области современной Украины. Ее столицей должен стать Донецк, а Киев при этом Захарченко объявил историко-культурным центром нового государства.

Власти ЛНР, в свою очередь, опровергли участие в создании нового проекта государства. В пресс-службе главы республики Игоря Плотницкого сообщили, что с Луганском создание Малороссии не обсуждалось.

Как сообщили источники РБК, близкие к администрации президента, идея донецких властей с Кремлем также не обсуждалась и была инициативой самого Захарченко и его окружения. По предположению эксперта Алексея Чеснакова, директора Центра политической конъюнктуры, проект создания Малороссии был выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и является скорее «литературным».