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В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram
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В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram
Блокировка Telegram, 17:10
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В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram

Министерство информационных технологий и связи Индонезии направило интернет-провайдерам письмо с просьбой ограничить доступ к 11 доменам Telegram, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Решение объясняется тем, что многие Telegram-каналы распространяют запрещенный контент, в том числе пропагандируют радикальные взгляды и терроризм. Кроме того, на некоторых из них можно найти инструкции по изготовлению взрывчатки.

Власти могут полностью заблокировать приложение, если разработчик не раскроет технологию по работе с противоправным контентом, распространяемым через мессенджер, говорится в сообщении. По мнению индонезийских властей, Telegram может угрожать безопасности страны, так как не раскрывает данные о работе с нелегальным контентом.

В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не получал никах жалоб от правительства.

«Это странно, мы не получали никаких запросов/жалоб от индонезийского правительства. Мы проведем расследование и сделаем заявление», — написал Дуров в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

Роскомнадзор 23 июня предупредил администрацию и пользователей Telegram, что мессенджер могут заблокировать в России из-за отсутствия необходимых данных для его регистрации в реестре организаторов распространения информации. Сначала основатель Telegram Павел Дуров отказался предоставить данные, однако через пять дней, 28 июня, согласился на регистрацию. Он поставил условие, что Роскомнадзору придется «ограничиться» предоставленными данными, которые и без того находятся в открытом доступе, и ведомство не будет требовать предоставления переписки пользователей спецслужбам.

В этот же день мессенджер внесли в реестр Роскомнадзора под номером 90-PP. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров 30 июня заявил, что препятствия для работы Telegram в России отсутствуют.

Теги: блокировка , Telegram , Индонезия
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