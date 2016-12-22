Ловившего покемонов блогера Соколовского внесли в список экстремистов

Блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, приговоренного у условному сроку за ловлю покемонов в храме, внесли в список экстремистов и террористов, размещенный на сайте Росфинмониторинга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. Соколовский значится в списке под номером 5847.

«Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях», — добавил адвокат.

Руслана Соколовского арестовали в сентябре 2016 года, после того как он разместил в интернете видеоролики, на которых видно, как он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на Крови, а также критиковал РПЦ за клерикализацию общества. В феврале он был помещен под домашний арест.

В начале июня Соколовского признали виновным по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ) и приговорили к трем с половиной годам условного срока. При этом прокурор просил для него три с половиной года колонии.

Через месяц, в начале июля, суд смягчил приговор Сокловскому — условный срок сократили на год и три месяца, после того как суд исключил из списка его обвинений статью про незаконный оборот спецсредств. Обвинение ранее настаивало, что блогер незаконно приобрел шариковую ручку с вмонтированной видеокамерой, которую следователи сочли спецсредством, предназначенным для «негласного получения информации».

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков пояснил РБК, что внесение блогера Руслана Соколовского в перечень террористов и экстремистов «происходит автоматически», и связано со статьей, по которой его судили (ст. 282 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды»). «Приговор в отношении него вступил в силу, после чего сведения о нем вносятся в базу Росфинмониторинга и, среди прочего, происходит блокирование банковских счетов. Это будет продолжаться до истечения условного срока», — сообщил он.

По его словам, такая процедура типична не только для тех, кто осужден, но и тех, кто обвиняется в совершении подобного преступления. «Ничего удивительного в этом нет, но в бытовом плане это очень ограничивающая и неприятная вещь», — добавил Чиков.