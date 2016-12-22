Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии

США работают над расширением зоны прекращения огня в Сирии и еще одним соглашением о перемирии. Об этом, как передает Bloomberg, заявил Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов отметил, что соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, заключенное ранее при участии России и США, спасло «много жизней».

«Мы работаем над вторым перемирием в той части Сирии, где ситуация очень сложная», — заявил американский президент на пресс-конференции после встречи президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Если мы заключим его, а затем еще несколько, вы не увидите больше выстрелов в Сирии. И это было бы замечательно», — добавил американский президент.

О заключении соглашения о перемирии в юго-западной Сирии было объявлено 7 июля по итогам переговоров России и США. 9 июля режим прекращения огня вступил в силу, что было подтверждено как представителями вооруженной оппозиции, так и источниками в Дамаске. Центр мониторинга перемирия, в соответствии с соглашение, должен быть создан в столице Иордании Аммане.

Вскоре после заключения соглашения, в Госдепе назвали его «промежуточным шагом» на пути к более широкому и длительному прекращению огня на территории всей Сирии. Более подробные условия перемирия и общие вопросы деэскалации конфликта, должны быть обсуждены в ходе очередного раунада переговоров в Астане, заявил представитель Госдепа.