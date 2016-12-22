Избитый волонтер штаба Навального в Москве обвинил политика в бездействии

Избитый волонтер штаба Навального Александр Туровский обвинил оппозиционного политика в бездействии после погрома. Об этом Туровский написал на своей странице в Facebook.

По словам Туровского, его избили «приемами боевого самбо» во время погрома в московском штабе Алексея Навального. «От российского правопорядка я получил именно то, чего и ожидал — жестокость и несправедливость <...> Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни», — написал Туровский.

Волонтер добавил, что бездействие Навального началось после призывов политика «винтиться при каждом удобном случае». «Мы слышали эти призывы начиная с 12 июня, когда поменяли формат с согласованного митинга на Сахарова на несанкционированное шествие по Тверской», — сказал Туровский.

После появления поста в Facebook координатор столичного штаба Николай Ляскин заявил РБК, что в штабе объясняют появление поста Туровского взломом аккаунта волонтера, назвав такую версию «одной из рабочих».

«Вполне возможно, что он и сам это написал. Но тогда мне не совсем понятны мотивы. После того как он пропал, все силы московского штаба и, частично, федерального были брошены на его поиски. Наши активисты дежурили в Склифе. Были подключены к работе наши юристы. Алексей Навальный общался с ним по телефону в прошлую пятницу», — пояснил Ляскин.

Однако позднее Туровский в беседе с редакцией Meduza подтвердил, что написал пост сам.

​​В ночь на 6 июля Туровский дежурил в штабе Навального на Садовнической набережной в Москве. Как сообщал РБК координатор штаба Николай Ляскин, Туровский перестал выходить на связь с 02:00 мск. К утру соратники Навального узнали, что в здании прошли обыски, в сам штаб их при этом не пускали.

Сотрудник ОМОНа применил к Туровскому «боевые приемы самбо» из-за того, что волонтер «мешал проведению следственных действий». В этот же день Туровского отвезли в Замоскворецкий суд, чтобы судить по ст. 19.3 КоАП (неподчинение сотруднику полиции), где ему стало плохо, после чего его госпитализировали.