«Шоколадница» продала сеть придорожных кафе

Группа компаний «Шоколадница» (развивает одноименную сеть кофеен, а также кафе «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и «Азия кафе») продала придорожные кафе под брендами Mgrillcafe и Mcafe. Покупателем выступила группа RBE, говорится в сообщении компании. Сделку также подтвердил РБК представитель «Шоколадницы» Азамат Цебоев. Сумму сделки стороны назвать отказались.

О том, что «Шоколадница» будет развивать сеть ресторанов дорожного питания, стало известно в январе 2017 года. В сети два формата: более крупное Mgrillcafe, площадью 400 кв. м на 70–90 посадочных мест, и Mcafe, рассчитанное на 20–30 человек, площадью 180 кв. м. Открытие одного Mgrillcafe «Шоколадница» оценивала в 115 млн руб., а Mcafe — в 18,5 млн руб.

«Шоколадница» планировала развивать свою новую сеть самостоятельно, но «любой бизнес может быть продан, если за него предлагают хорошую цену, рассказал РБК Цебоев.

Группа RBE с помощью приобретения планирует диверсифицировать бизнес. «Мы создаем вертикально-интегрированный холдинг — от производства продуктов питания до продажи конечному потребителю», — приводятся в сообщении слова генерального директора RBE Андрея Шокина.

Сейчас два Mcafe работают в районе города Вышний Волочек в Тверской области по обе стороны платного участка трассы М11. Ни один Mgrillcafe еще не работает, открытие первого планируется до конца года на трассе М4. Всего к концу 2020 года будет открыто 40 кафе, а в 2019 году группа планирует начать развивать франшизу, прогнозирует RBE в своем сообщении. Партнерами кафе будут «Автодор», ЛУКОЙЛ, и «Газпром нефть»