Осужденные за убийство Немцова не поняли приговор

Пять осужденных за убийство политика Бориса Немцова на вопрос судьи, понятен ли им приговор, ответили отрицательно. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Московского окружного военного суда.



«Бог вам судья», — сказал Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства.

Суд приговорил экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Дадаев непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненного заключения. Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева заявила журналистам, что приговор будет обжалован в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. «Точку на этом ставить нельзя», — сказала Бюрчиева. «Очень грязный процесс, очень грязное следствие. С самого начала. 5 марта 2015 года Заур был похищен, и два дня мы не знали, где он. Показания он дал под пытками», — добавил старший брат киллера Шахрудин Дадаев.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие пришло к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. Пятеро предполагаемых исполнителей были задержаны в марте того же года, их возможный соучастник Беслан Шаванов погиб при задержании, подорвавшись на гранате.