Арестованного Ольховика переизбрали главой совета директоров «Т Плюс»

Председателем совета директоров энергохолдинга «Т Плюс» стал Евгений Ольховик, который был арестован осенью 2016 года. Об этом сообщается в решении совета директоров, опубликованном на сайте компании.



За решение переизбрать Ольховика председателем совета единогласно проголосовали девять из 11 директоров, которые присутствовали на совете.

В пресс-службе «Т Плюс» рассказали «РИА Новости», что компания не видит ограничений для избрания Ольховика председателем совета директоров.

«Согласно внутренним документам компании, заместитель председателя совета директоров вправе выполнять функции председателя в его отсутствие», — пояснил собеседник агентства.

В конце июня сообщалось, что Ольховик и гендиректор «Т Плюс» (бывший «КЭС Холдинг») Борис Вайнзихер были переизбраны в совет директоров. Оба они находятся под арестом с сентября 2016 года. Они обвиняются в даче взятки в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в период с 2007 по 2014 год руководство компании дало взятку в размере 800 млн руб. и 38% акций КЭС бывшему руководству Республики Коми. В обмен на это власти республики должны были создать «Т Плюс» хорошие условия для ее бизнеса, в том числе повысить энерготарифы. В апреле 2017 года суд продлил арест Ольховику до 5 августа, а Вайнзихеру — до 6 августа.

Во вторник, 11 июля, в офисах «Т Плюс» прошли следственные действия. Как рассказал источник РБК в компании, сотрудники правоохранительных органов «регулярно запрашивают документы». В беседе с РБК представитель компании рассказал, что в офисе идут «стандартные следственные мероприятия».

По данным газеты «Коммерсантъ», которая ссылается на неназванные источники, следственные действия в «Т Плюс» были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле против Ольховика и Вайнзихера. По данным собеседника агентства, переданная взятка была незаконно обналичена через «ранее неизвестную схему» в крупнейших банках России при помощи подставных фирм.

Следствие полагает, что в итоге сумма, которую передали обвиняемые руководителям Республики Коми, может быть выше предполагаемой. «Коммерсантъ» отмечает, что это может стать основанием для новых обвинений.