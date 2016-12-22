Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,91 60,38 EUR Нал. 69,85 69,19 USD Бирж. 60,59 -0,17 EUR Бирж. 69,36 -0,31 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1954,47 +0,87% РТС 1016,27 +1,47% Brent 48,09 -0,02% DJIA 21409,07 +0,00% Nasdaq 6193,31 +0,27% FTSE 7389,75 +0,82%
В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами
Лента новостей
Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов» 15:10, Бизнес Кремль рассказал о роли Путина в переносе сроков сдачи ледокола «Арктика» 15:02, Общество ЦБ предложил вводить в действие полисы ОСАГО через 72 часа после покупки 14:52, Бизнес По отцовской линии: что связывает сыновей Трампа и Агаларова 14:46, Политика Кремль сравнил с сериалом публикации о встрече сына Трампа и адвоката 14:42, Политика Кремль прокомментировал ограничение на программы Касперского в США 14:38, Общество Правительство Абхазии выплатит компенсацию семье погибшего туриста 14:37, Политика В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами 14:35, Политика Айсберг площадью около 6000 кв. км откололся от ледника в Антарктиде 14:29, Общество Как мальтийская школа готовит россиян в европейские вузы 14:29, Партнерский материал Стоимость строительства ЦКАД выросла на 4% 14:29, Бизнес Суд отказался привлечь сына Евтушенкова третьим лицом в иске «Роснефти» 14:28, Бизнес Создатель Ethereum Виталик Бутерин предупредил о фишинге от его имени 14:18, Технологии и медиа В вузе назвали причину отчисления организатора митинга за Навального 14:16, Общество Счетная палата порекомендовала Минфину повысить качество работы 14:09, Экономика Пожар в здании Кировского завода в Петербурге локализован 14:06, Общество Эксперт: выдержит ли конкуренцию легкая промышленность России 14:04, РБК и легпром России В Подмосковье спрогнозировали уход 80% девелоперов загородного рынка 14:00, Недвижимость Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для убийцы Немцова 13:48, Общество Место силы: куда политики вновь и вновь возвращаются 13:45, Стиль «Роснефть» получила последнее крупное месторождение за 20 млрд руб. 13:35, Бизнес СМИ рассказали о назначении мотоциклов Kawasaki в гараже ФСО 13:22, Политика «Новапорт» вложит в строительство омского аэропорта 11 млрд руб. 13:19, Бизнес Бывший капитан сборной России по футболу перешел в красногорский «Зоркий» 13:13, Спорт Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию 13:04, Политика Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России 13:02, Политика Москалькова подготовила закон об освобождении тяжелобольных осужденных 13:02, Политика Дума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм 12:58, Политика
В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами
Война санкций, 14:35
0
В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами

Москва рассчитывает, что Вашингтон продемонстрирует политическую волю в вопросе с дачами российских дипломатов. Конкретных сроков ожидания в Кремле не называют, но терпение властей России «на исходе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Конкретного таймлайна нет, но есть понимание, что терпение на исходе», — заявил он. «Ситуация беспрецедентная: и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — добавил Песков.

Москва не оставит ситуацию вокруг дипломатической собственности без ответных мер, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Власти США 29 декабря объявили о решении выслать 35 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, также были закрыты две дипломатических резиденции. Одна из них находилась в Нью-Йорке, другая — в Мэриленде. В Госдепе объяснили такие шаги реакцией на российское вмешательство в президентские выборы и преследование американских дипломатов.

Путин в ответ на эти действия решил не высылать из России дипломатов США, но заявил о праве Москвы на ответные меры. В мае газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Россия может пойти на аналогичный арест недвижимости американских дипломатов в Москве. 11 июля газета «Известия» со ссылкой на источники написала, что власти могут не только арестовать собственность, но и выслать «около 30» дипломатов США. При этом резиденцию посла США в России, по данным собеседников газеты, власти изымать не планируют.

Песков заявил 3 июля, что терпение российских властей из-за неразрешенности этого вопроса «на исходе».

Теги: Россия , США , Дмитрий Песков , резиденции
Главное
Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для убийцы Немцова Общество
Материалы по теме
СМИ узнали о просьбе сенаторов Трампу не уступать Путину дачи дипломатов Политика
В Кремле предупредили США о «терпении на исходе» Политика
«Известия» узнали о готовности Москвы выслать около 30 дипломатов США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку