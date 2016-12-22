В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами

Москва рассчитывает, что Вашингтон продемонстрирует политическую волю в вопросе с дачами российских дипломатов. Конкретных сроков ожидания в Кремле не называют, но терпение властей России «на исходе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Конкретного таймлайна нет, но есть понимание, что терпение на исходе», — заявил он. «Ситуация беспрецедентная: и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — добавил Песков.

Москва не оставит ситуацию вокруг дипломатической собственности без ответных мер, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Власти США 29 декабря объявили о решении выслать 35 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, также были закрыты две дипломатических резиденции. Одна из них находилась в Нью-Йорке, другая — в Мэриленде. В Госдепе объяснили такие шаги реакцией на российское вмешательство в президентские выборы и преследование американских дипломатов.

Путин в ответ на эти действия решил не высылать из России дипломатов США, но заявил о праве Москвы на ответные меры. В мае газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Россия может пойти на аналогичный арест недвижимости американских дипломатов в Москве. 11 июля газета «Известия» со ссылкой на источники написала, что власти могут не только арестовать собственность, но и выслать «около 30» дипломатов США. При этом резиденцию посла США в России, по данным собеседников газеты, власти изымать не планируют.

Песков заявил 3 июля, что терпение российских властей из-за неразрешенности этого вопроса «на исходе».