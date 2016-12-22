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Биометрический контроль при въезде на Украину не коснется крымчан
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Биометрический контроль при въезде на Украину не коснется крымчан
Украинский кризис, 21:53
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Биометрический контроль при въезде на Украину не коснется крымчан

Планы Украины ввести биометрический контроль для граждан других государств не коснется жителей Крыма. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает сайт «Крым.Реалии».

Слободян отметил, что крымчане являются гражданами Украины, «которые временно проживают под российской оккупацией», и иностранцами не являются. «Соответственно, это решение [о вводе биометрического контроля] их не касается», — сказал спикер украинской пограничной службы. Он пояснил, что крымчане смогут пересекать границу по украинскому паспорту, «и проблем не будет».

В понедельник, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение биометрического контроля за въезжающими в страну гражданами из других стран. Иностранцев могут обязать сдавать свои отпечатки пальцев и предоставлять цифровые фотографии. Порошенко отметил, что все документы для введения такого рода контроля уже подготовлены.

В свою очередь, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Турчинов заявил, что с января 2018 года россияне должны сообщать в органы власти о своих перемещениях по территории Украины.

В Министерстве иностранных дел России расценили планы ввести ограничения на въезд на Украину для россиян как политику Киева, направленную на разрыв двусторонних отношений. По мнению Москвы, Украина готова возвести «новый железный занавес», чтобы «не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины». МИД назвал планы киевских властей прискорбными и заявил, что они предпринимают попытки отгородиться от России «новой Берлинской стеной».

Во вторник, 11 июля, замглавы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Москва может принять ответные меры, если Киев введет биометрический контроль или предварительную электронную регистрацию для въезжающих на Украину граждан России.

Теги: Украина , Крым , биометрический контроль
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