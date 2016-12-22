ФСИН опровергла просьбу в суд о замене условного срока Навальному

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не подавала обращение в суд, в котором просила заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по «делу «Ив Роше». Об этом заявили в пресс-службе ФСИН, передает «Интерфакс».

«ФСИН России не обращалась в Симоновский суд города Москвы с представлением об отмене Навальному условного наказания, назначенного приговором суда», — рассказали во ФСИН.

О том, что столичный Симоновский суд зарегистрировал заявление ФСИН с просьбой отменить условной срок Навального и отправить его в исправительную колонию, сообщил во вторник, 11 июля, пресс-секретарь суда Виктор Васильев. По его словам, процессуального решения по данному обращению принято не было. Адвокат Навального рассказал РБК, что его подзащитный не уведомлен о данном обращении ФСИН в суд.

В свою очередь сотрудник пресс-службы Симоновского суда сказал в беседе РБК, что суд не принимал заявление Федеральной службы исполнения наказания о замене срока Навальному. «Я вам точно говорю, что никто ничего не принимал», — сказал собеседник РБК.

Пресс-секретарь суда Виктор Васильев отметил, что заявление ФСИН было возвращено, потому что его не подписали, сообщал «Интерфакс». Также факт обращения в суд опровергла сама служба исполнения наказания.

Суд вынес приговор по «делу «Ив Роше Восток» в декабре 2014 года. Алексей Навальный были приговорен к 3,5 годам условно за хищение средств у «Ив Роше», его брат Олег получил 3,5 года колонии.