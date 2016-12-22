В штаб Навального в Хабаровске пришла полиция

В Хабаровске полиция пришла в предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил РБК координатор местного отделения Алексей Ворсин.

«Зашли пять сотрудников полиции. Они объявили, что на нас некий гражданин написал заявление, что якобы незаконная агитация распространяется в городе. Изъяли все листовки, которые нашли в наличии, — 1000 листовок, чтобы провести экспертизу и установить, нет ли незаконной агитации», — пояснил Ворсин.

По его словам, сейчас сторонники штаба Навального в Хабаровске будут оформлять жалобу в прокуратуру «на незаконные действия сотрудников полиции».

Полиция провела обыски в московском и региональных штабах Алексея Навального 5–7 июля. Обыски были проведены в Москве, Новосибирске, Вологде, Астрахани, Казани, Екатеринбурге, Орле и Чебоксарах. Из зданий изымали вещи, документы и агитационные материалы, в некоторых случаях задерживались активисты. Во время обыска в московском штабе сотрудником Росгвардии был избит активист Александр Туровский.

Региональные штабы Алексея Навального запланировали на 8 июля всероссийскую акцию «Большой субботник, в рамках которой намеревались распространять газеты, листовки и другие агитационные материалы. В результате самой акции также проводились задержания. В Москве было задержано более 40 активистов.