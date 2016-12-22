Кадыров рассказал о желающих «поколебать мир» в Чечне силах

В Чечне «разные силы через определенные рычаги» пытаются «поколебать мир» в республике, и полку Ахмат-Хаджи Кадырова «приходится быть атлантом», чтобы удержать «на своих плечах» то, что пытаются «разрушить враги». Об этом написал на своем канале в Telegram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



По его словам, «враги Чечни» поддерживают террористов, которые убивают​ мирных жителей, захватывают здания, совершают нападения на сотрудников силовых ведомстве и «обрекают на казнь целые народы».



Кадыров подчеркнул, что в Чечне «превыше всего» ценится жизнь каждого человека. «Много чеченцев погибло во время сталинских репрессий, войн», — написал он. Глава Чечни подчеркнул, что «ни один мудрый руководитель или правитель» не хочет, чтобы погибло его «государство и народ». «Если ты слышишь от тех, кто ждет распада твоей страны, только дурное, значит, ты на верном пути», — отметил Кадыров.

Г​лава Чечни назвал делом своей жизни — «продолжать путь» его отца Ахмат-Хаджи Кадырова, потому что он отдал жизнь за «землю и народ». «Я также готов отдать свою жизнь за наш народ, за нашу республику, за нашу страну», — подчеркнул Кадров.

В воскресенье, 9 июля, «Новая газета» опубликовала материал, в котором издание утверждало, что в ночь на 26 января в Чечне на территории полка ППС им. Ахмат-Хаджи Кадырова были убиты по меньшей мере 27 человек. «Новая газета» также опубликовала список убитых людей. По данным издания, большинство из них было задержано в январе в городе Шали в 36 км к юго-востоку от Грозного.

Министр правительства Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что информация «Новой газеты» о массовых казнях «не подкреплена никакими доводами, источниками и доказательствами». По его мнению, это ложь, которая имеет «политическую окраску».



В свою очередь, в Кремле сказали, что знают о сообщениях о массовом расстреле людей в Чечне. Как сообщал РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в Москве приняли к сведению данную информацию, а также ее опровержение, которое было озвучено «органами внутренних дел Чеченской Республики».

Как заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, на данный момент проводится проверка информации «Новой газеты». Она также отметила, что рассказала президенту России Владимиру Путину о материале издания о массовых убийствах в Чечне.