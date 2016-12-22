Порошенко рассказал о гарантиях США по санкциям против России

США гарантировали Киеву, что санкции с России не будут сняты до «освобождения украинской территории». Об этом после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на встрече подробно обсуждалась тема санкций, введенных США против России. Порошенко заявил, что госсекретарь гарантировал ему, «что до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет».

Также, по словам президента Украины, еще одной темой его беседы с Тиллерсоном была ситуация вокруг Крыма. «Господин госсекретарь заверил меня, что Крым всегда в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ», — отметил Порошенко.

Рекс Тиллерсон прилетел в Киев на встречу с президентом Украины утром 9 июля. После переговоров он заявил, что Москва первой должна предпринять шаги по деэскалации насилия на востоке Украины.