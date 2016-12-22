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В СПЧ рассказали о «слухах» о казнях в Чечне до публикации «Новой газеты»
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В СПЧ рассказали о «слухах» о казнях в Чечне до публикации «Новой газеты»
Общество, 15:50
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В СПЧ рассказали о «слухах» о казнях в Чечне до публикации «Новой газеты»

У Совета по правам человека (СПЧ) не было информации о казнях в Чечне до публикации «Новой газеты». Об этом рассказал РБК председатель совета Михаил Федотов.

 «Что касается Чечни, то мы занимаемся только старой историей о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и по этому поводу у нас есть конкретные обещания главы Чечни, Следственный комитет этим занимается. А новой информации о казнях у нас нет» — пояснил он.

В то же время член совета,  ​председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин сообщил РБК, что информация о массовых расстрелах в Чечне была ему известна и до расследования «Новой газеты», но базировалась на слухах. 

«Но это были слухи, а мы не можем использовать слухи как основание для своей работы. Более того, у нас есть информация и о других эпизодах в Чечне, когда люди были задержаны и пропадали без вести, но мы их пока не можем проверить», — заявил он. По словам Каляпина, «Комитет против пыток» сможет включиться в работу, если туда обратятся родственники погибших или если Следственный комитет начнет проверку по факту публикации. «И тогда мы с удовольствием проследим, чтобы эта проверка велась качественно», — добавил правозащитник.

«Новая газета» сообщила о массовом расстреле жителей в Чечне
Общество

«Новая газета» 9 июля опубликовала расследование, в котором утверждается, что в ночь на 26 января в Чечне были расстреляны как минимум 27 человек. По данным издания, казнь происходила на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова), где в тот момент присутствовали несколько высокопоставленных чеченских чиновников. Все убитые, утверждает «Новая газета», были задержаны правоохранительными органами Чечни в ходе следственных действий, которые начались с середины декабря прошлого года.

В правительстве Чечни материал издания назвали «ложью» с «политической окраской». Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров подчеркнул, что рассматривает журналистское расследование как дезинформацию, направленную против республики.

Теги: Чечня , СПЧ , расстрелы
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