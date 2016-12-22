Советник Трампа назвал перемирие в Сирии «важным шагом» для разгрома ИГ

Важным шагом для разгрома запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) является договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер, сообщает издание Politico.

«Соединенные Штаты по-прежнему преисполнены решимости победить ИГ, что поможет положить конец конфликту в Сирии, прекратить страдания и позволить людям вернуться в свои дома», — говорится в заявлении советника.

По его словам, соглашение о прекращении огня является «важным шагом на пути к нашим общим целям». Макмастер отметил, что зоны деэскалации являются «приоритетными для США» и добавил, что их «обнадеживает» прогресс в этом вопросе, в том числе в виде достигнутых договоренностей по перемирию в Сирии.

Россия и США 7 июля заключили договор о введении перемирия на юго-западе Сирии. Режим прекращения огня вступит в силу 9 июля. Об этом сообщало Associated Press со ссылкой на три источника в администрации США.

О достижении договоренности стало известно во время встречи президентов России и США на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Как сообщил AP источник, участниками договоренностей также являются Израиль и Иордания.

Глава МИД России Сергей Лавров позднее подтвердил информацию о введении режима прекращения огня. «Силы и средства российской военной полиции первое время будут обеспечивать это перемирие. Военные США взяли на себя обязательство по контролю над прекращением огня группировками оппозиции на юге Сирии», — отметил Лавров.