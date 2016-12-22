Силуанов заявил о «косвенном» рассмотрении вопроса санкций на саммите G20

На саммите «Двадцатки» в Гамбурге напрямую не обсуждались антироссийские санкции, но речь шла о необходимости «отказаться от протекционизма и торговых ограничений». Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Непосредственно вопрос санкций не поднимался», — заявил Силуанов, добавив, что речь шла о необходимости также отказаться от «ограничений в движении финансов». «Безусловно, вопрос ограничений, санкций звучал, но косвенно, при рассмотрении вопросов развития мировой торговли», — заключил Силуанов.

Он отметил, что Путин во время своего выступления обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, что «необходимо развивать торговлю, торговые отношения, что является основой для экономического роста». «Эти слова были подчеркнуты, было как раз обращение выполнять то, о чем было заявлено. Это ключевое основание для развития мировой экономики», — заявил министр. Он подчеркнул, что выступление Трампа было «обычным для президента крупнейшей экономики мира».

«Президент [России] говорил, что если мы говорим об устойчивой экономике, то не надо забывать вопрос долга. Мы видим, что растет долг в Китае. Также есть много рисков, связанных с тем, что начала расти инфляция, низкий уровень безработицы, началось ужесточение денежно-кредитной политики, но если говорить про долг, то накоплен большой размер долга», — заявил Силуанов. Он подчеркнул, что в Маастрихтском соглашении было указано, что долг не должен превышать 60% ВВП, а сейчас в некоторых странах размер долга составляет 100%.

Силуанов также заявил, что на встрече «в контексте мировой финансовой архитектуры» обсуждалась реформа МВФ. Он подчеркнул, что представители G20 договорились пересмотреть квоты МВФ в конце 2019 года. «Если сейчас российская квота от 2,6%, то за последние три года наш ВВП, особенно в долларовом выражении, изменился, поэтому будем смотреть и делать расчеты», — сказал Силуанов. По его словам, встреча лидеров России и США определяет «не только экономический тренд, но и вопросы внешнеполитические».

«Это Сирия, Украина, во всяком случае это темы, которые заявлялись до встречи лидеров. Всегда хотелось бы, чтобы результаты встреч давали позитив, в том числе для российской экономики и для мировой экономики», — заявил Силуанов.

Также он отметил, что по пути в гостиницу вместе с коллегами проходил мимо протестующих антиглобалистов и не заметил никаких «чрезвычайных ситуаций», добавив, что полиция ФРГ обеспечивает порядок. «У нас нет никакого беспокойства относительно возможности каких-то неприятных последствий от выступления антиглобалистов», — подчеркнул Силуанов.