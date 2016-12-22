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США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
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США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Политика, 01:20
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США заявили о готовности применить военную силу против КНДР

В случае необходимости, США будут готовы применить в отношении КНДР военную силу. Об этом, как передает Reuters, заявила американский постпред в ООН Никки Хейли. 

В ходе своего выступления на совещании Совбеза, она подчеркнула, что Пхеньян «быстро закрывает возможности для дипломатического решения». «Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе. Мы будем использовать ее, если это потребуется, но мы предпочитаем не идти в этом направлении», — заявила Хейли.

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​Кроме того, Хейли сообщила, что Вашингтон готовит новый санкционный пакет в отношении Пхеньяна. Еще одной мерой давления на КНДР может стать введение санкций в отношении страны, которые сотрудничают с Северной Кореей. Она подчеркнула, что в интересах давления на Пхеньян, Вашингтон готов работать с Китаем. «Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день», — заявила дипломат.​

Ранее стало известно, что США не намерены принимать выдвинутое Россией и Китаем предложение о прекращении военных учений у берегов Корейского полуострова в обмен на отказ КНДР от ракетных и ядерных испытаний.

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Очередные ракетные испытания КНДР состоялись в ночь на  4 июля. Ракета, запущенная с территории страны, упала в исключительной экономической зоне Японии. По заявлению Пхеньяна, эта баллистическая ракета стала первой межконтинентальной в арсенале страны. Информацию о том, что северокорейская ракета относится к новому типу, подтвердили и в Пентагоне. 

Теги: США , ООН , КНДР
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