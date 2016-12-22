Полиция задержала трех человек в штабе Навального в Новосибирске

Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что городская полиция задержала трех человек, в том числе двух волонтеров штаба. Об этом Бойко сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Бойко, полицейские вошли внутрь штаба. К крыльцу здания правоохранители подогнали автобус, из которого «в штаб заносили большие черные пластиковые мешки неизвестно с чем».
Ранее Сергей Бойко сообщил «РБК-Новосибирск», что сотрудники Центра по противодействию экстремизму заблокировали выезды из предвыборного штаба Навального. По словам координатора, полиция прибыла к штабу, предположительно, из-за того, что представители Навального незаконно распространяли агитационные материалы. В частности, речь идет о 250 тыс. агитационных газет Навального, замаскированных под агитационные материалы «Единой России» по инициативе типографии.
Бойко сообщил, что активисты, находившиеся в штабе всю ночь, решили рано утром вывезти часть газет. Позднее к штабу подошли два сотрудника МВД, они заявили о намерении «провести осмотр агитационных материалов».
Накануне, 4 июля, было совершено нападение на штаб Алексея Навального в Краснодаре. Как сообщал РБК руководитель избирательного штаба Леонид Волков, на них напали «около 20 человек» из «Отрядов Путина».