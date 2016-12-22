Арабские страны проведут совет после истечения срока ультиматума Катару

В среду, 5 июля, в Египте пройдет совещание глав МИД арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Египта.

Встреча министров пройдет в Каире. В ней примут участие главы МИД Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. Центральной темой встречи станет развитие ситуации вокруг Катара.

В воскресенье, 2 июля, истек срок ультиматума, который был предъявлен Катару со стороны ряда арабских стран. Требования были направлены в Доху еще в конце июня. В числе условий, которые были предъявлены Катару, вошли разрыв отношений с Ираном, прекращение работы телеканала Al Jazeera и прекращение поддержки экстремистов Ближнем Востоке. В противном случае, коалиция пригрозила Катару новыми санкциями.

Катар отклонил ультиматум 1 июля, назвав предъявленные требования «нарушающими суверенитет». «Мы готовы участвовать в диалоге, но при надлежащих условиях», — заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали отношения с Катаром в середине июня. Они обвинили Доху в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также во вмешательстве во внутренние дела.